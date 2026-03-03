OYAK’tan 65’inci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir’e ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin emeklilik fonu olan OYAK’ın 65’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, Anıtkabir Özel Defteri’ne "Aziz hatıranızı saygı ve minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı huzurunuzda bir kez daha ifade ediyoruz" yazdı.

ANKARA

Tören, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile kurum personelinden oluşan heyetin Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

65'İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ'NDE ATATÜRK'ÜN HUZURUNDA

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurt içinde ve yurt dışında kanları ve canları pahasına ülkemizin bekasını sağlayan ordumuzun cefakâr ve fedakâr mensuplarının alın teriyle kurulan ve yaşatılan Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun 65'inci kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Küresel bir aktör olma vizyonumuzu hayata geçirmek için kurumumuzu, adalet ve liyakat esas alan yönetim ilkeleriyle, üyelerimizin refahını önceleyen anlayışla daha ileriye taşıyarak ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam edeceğiz. Aziz hatıranızı saygı ve minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı huzurunuzda bir kez daha ifade ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

