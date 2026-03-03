OYAK’tan 65’inci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir’e ziyaret

Küresel bir aktör olma vizyonumuzu hayata geçirmek için kurumumuzu, adalet ve liyakat esas alan yönetim ilkeleriyle, üyelerimizin refahını önceleyen anlayışla daha ileriye taşıyarak ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam edeceğiz. Aziz hatıranızı saygı ve minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı huzurunuzda bir kez daha ifade ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!