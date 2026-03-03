SABAH, uzmanlara savaşı sordu: Uzarsa ciddi sonuçları olur

Emekli Kıdemli Binbaşı İlker Güçlü: Türkiye doğrudan taraf olmasa da gelişmelerden etkilenme potansiyeline sahip. Risk, doğrudan saldırıdan ziyade çatışmanın vekil unsurlar üzerinden Suriye ve Irak sahasına yayılması. Hürmüz'de enerji akışının kesintiye uğraması, enerji ithalatçısı olan Türkiye'de enflasyon ve cari açık üzerinde baskı oluşturabilir.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret: İran'daki savaşın uzaması sınır hattında güvenlik risklerini artırabilir.

Uluslararası Strateji Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan: İran'ın askeri kapasitesi hafife alınmamalı ve olası bir kara harekâtı bölgeyi daha karmaşık bir sürece sürükleyebilir.