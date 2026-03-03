Sınır kapısındaki İranlılar: Erdoğan barış için elinden geleni yapacaktır

VAN'ın İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda ülkelerine gitmek isteyen İranlıların bekleyişi sürüyor.

Mita Hiyabani: Biz korkmuyoruz. Ülkemizden kaçacak değiliz. Daha önceki İsrail saldırısında da ülkemizden kaçmadık. Şimdi de ülkemize geri dönmek istiyoruz. Öleceksek de kendi vatanımızda ölelim.

Jalil Ramazani: Ailem için endişe ediyorum. Ve bu yüzden ülkeme dönmek istiyorum. İsrail tüm bölge için tehdit oluşturuyor. Devletimiz bunun intikamını alacaktır. İran binlerce yıllık devlet ve asla Suriye gibi olmayacak. Türkiye dostumuz. İnanıyoruz ki Türk devleti lideri Erdoğan da barış için elinden geleni yapacaktır.