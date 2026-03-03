SON DAKİKA... Ankara’da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 5'i görevde subay, 5'i görevde astsubay, 9'u daha önce ilişiği kesilmiş yada emekli olmuş subay ve astsubay, 1'i görevde kamu personeli ve 2'si daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edildi. Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

15'İ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alınırken, 4'ünün ise yurtdışında olduğu tespit edildi. 3 şüphelinin ise yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.