SON DAKİKA I Başkan Erdoğan: Türkiye olarak barışın tarafındayız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:"

"Asil ve asıl olan milletin vekilleri olarak bugün inancı sizler temsil ediyorsunuz. Şahsım ülkem ve milletim adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sadece bölgemiz değil, sadece içinde bulunduğumuz coğrafya değil topyekün tüm coğrafyamız kritik günlerden geçiyor. 2. Dünya savaşı sonrası kurulan dünya sistemi çatır çatır çatırdıyor, temelinden sarsılıyor. Küresel adaletsizlik giderek daha da derinleşiyor. Yerine ne konacağı henüz belli değil. Dünya güçlünün hukukunun işletildiği kaotik bir döneme ilerliyor.

Yıllardır bize hukuktan insan hak ve hürriyetlerden bahsedenler bugün hepsini yok sayıyor. Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz, bölgemizi ve insanlığı ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz. Biz, kardeşlerimiz ve komşularımızın huzurunu bozan hadiselerde tarafsız değiliz. Biz, tüm dünyanın geleceğini tehdit eden konularda tarafsız değiliz. Tam tersine Türkiye olarak, sulh-u sükûnun tarafındayız.

Huzurun ve istikrarın tarafındayız. Dayanışmanın ve işbirliğinin tarafındayız. Evrensel değerlerin, adaletin ve kalkınmanın tarafındayız. Sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesinin tarafındayız. Çatışma yerine müzakerenin, savaş yerine barışın tarafındayız. Öldürmenin, katletmenin, haydutluğun, soykırımın ve soykırımcıların değil, hakkın, hakikatin, nerede olursa olsun insanı yaşatmanın tarafındayız. Mazlumların göz yaşını dindirmenin, zulmü engellemenin tarafındayız. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu her daim koruyacağız.

Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmek isteyenler olacaktır. Bunlara aldırmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda cesur adımlarla ilerleyeceğiz"

