Yangın büyümeden söndürülmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez 2026 İftar Buluşması'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Komşumuz İran'a yönelik uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılar düzenlendi. Komşuları ve kardeşleri olarak İran halkının acısını paylaşıyoruz. Her savaşta olduğu gibi burada da çatışmaların tüm yükünü, sivillerin ve hiçbir günahı olmayan masum sabilerin çektiği bu acıyı görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye olarak ilk günden itibaren ihtilafa diplomatik yollarla çözüm bulunması için gayret gösterdik. Taraflar arasındaki tansiyonun daha fazla tırmanmaması için bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle birlikte elimizden geleni yaptık. Fakat müzakere masasından umut edilen netice çıkmadı. Kandan ve kaostan beslenen İsrail'in de tahrikleriyle maalesef anlaşmazlık büyüyerek sıcak çatışmaya dönüştü.

TEMASLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ: Karşılıklı misillemelerden Körfez'deki kardeşlerimiz de olumsuz etkilendi. Bunun üzerinde hemen harekete geçtik. Görüşmelerde körfezdeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmenin yanı sıra savaşı durdurmak için neler yapabileceğimizi ele aldık. Ateşkes tesis edilene, bölgemizde tekrar sükûnet hâkim olana kadar her düzeyde temaslarımızı yoğunlaştıracağız.

BARIŞÇIL BİR POLİTİKA İZLEDİK: Biz millet olarak kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteriz. Tarihimizin hiçbir döneminde komşularımızın evindeki yangınlara bigâne kalmadık. İlkeli, onurlu, insan hayatını merkeze alan barışçıl bir politika izledik. Hiçbir karşılık beklemeden yürüttüğümüz bu çabaların haklılığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Biz sulhun tarafındayız, kan akmasın, gözyaşları dinsin. Bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz.

ÖNCELİĞİMİZ ATEŞKESİN SAĞLANMASI: Hemen yanı başımızda çatışma, savaş, gerilim, katliam görmek istemiyoruz. İran'ı hedef alan gayri hukuki saldırılarla ilgili tutumumuz bu yöndedir. 1639'dan beri İran halkı da bölgedeki diğer halklar gibi bizim kardeşimizdir. Asırlardır yan yana barış içinde yaşadık. İnşallah daha nice asırlar boyunca İranlı kardeşlerimizle yan yana sulhu sükûn içinde yaşayacağız. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır.

CİDDİ NETİCELERİ OLACAKTIR: Şayet gerekli müdahalede bulunulmazsa çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacaktır. Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleriyse kimse taşıyamaz. Bunun için yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor.

KAPALI KAPILAR ARDINDA YAZILAN SENARYOLARI BİLİYORUZ

Bu süreçte ülkemiz ve vatandaşlarımızla ilgili tüm tedbirleri alıyoruz. Her gelişmeyi dikkatle analiz ediyor, her hadiseyi en ince ayrıntısına kadar tetkik ve tahlil ediyoruz. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz sahadaki gelişmeyi çok titiz takip ediyorlar. 86 milyonun kılına zarar gelmemesi adına devletimize düşen neyse harfiyen yerine getiriyoruz. Milletimiz bize güvenmeye, devletine güvenmeye devam etsin. Türkiye kriz yönetiminde ciddi tecrübe sahibi, dirayetli, liyakatli ve umur görmüş kadroların riyasetinde elhamdülillah emniyettedir. İttifak ve iktidar olarak ne yapılmaya çalışıldığını biliyoruz. Kapalı kapılar ardında yazılan senaryoları biliyoruz. Kurulan tuzakları, sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı da gayet iyi biliyoruz.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldığı teşkilat iftarında minik bir davetliyle birlikte dua etti.

REHAVET YOK

Bizim temel misyonumuz her zaman ve her yerde vatandaşımızla birlikte olmaktır. Biz 23 yıldır hep bunu yaptık. 86 milyonun emanetini ve yüz milyonlarca mazlumun umudunu taşıyan bir kadro olarak durmak, duraklamak, rehavet içine girmek gibi bir şansımız, böyle bir lüksümüz yok.

İSTİKBAL TÜRKİYE'NİN

Bölgemizdeki diğer tüm krizlerde olduğu gibi inşallah bu fırtınalı sulardan da ülkemizi sahili selamete çıkartacağız. Güçlü dış politikasıyla, güçlü ekonomisiyle, güçlü savunma sanayisiyle, güçlü askeri kapasitesiyle, hepsinden önemlisi güçlenmiş iç cephesiyle Türkiye inşallah her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir. Hiç kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle istikbal Türkiye'nindir. İstikbal 86 milyon ferdiyle aziz milletimizindir. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içinde hareket edelim. Yeter ki biz görüş ayrılıklarımızı mezhep, meşrep, köken farklılıklarımızı bir yana bırakıp daha aydınlık, daha mutlu daha müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etme irademizi muhafaza edelim.

ERDOĞAN, MERZ VE RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı sürecin ele alındığı görüşmede Erdoğan, bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti. Erdoğan, bölgede kalıcı sükûneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti. Erdoğan, ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.