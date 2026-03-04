28 Şubat zihniyeti akademide

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) görev yapan Dr. Öğretim Üyesi T.Ş.'nin online ders esnasında çekilmiş başörtülü fotoğrafı, aynı üniversitede görevli Prof. Dr. M.B. tarafından, içinde öğrencilerin de bulunduğu bir WhatsApp grubunda paylaşıldı. Paylaşımın altına kadın akademisyenin şahsına ve dini değerlerine yönelik galiz küfürler yazıldığı öne sürüldü. Olayı Öğretmenler Günü'nde bir öğrencisinden gelen e-posta ile öğrenen T.Ş., hukuk mücadelesi başlattı.

SAVCILIKTAN 'ÖN ÖDEME' KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından dosya önce üniversiteye gönderildi, ardından 'görev kapsamında olmadığı' gerekçesiyle savcılığa iade edildi. Savcılık, eylemi "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçu kapsamında değerlendirerek şüphelinin adli para cezasını (ön ödeme) yatırması üzerine takipsizlik kararı verdi. Bu kararın kesinleşmesiyle birlikte mağdur akademisyen, inancına yönelik saldırının manevi telafisi için 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

"MÜCADELE EDECEĞİZ"

Mağdur akademisyen T.Ş.'nin avukatı Emrah Yolcu, konuya ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Saldırının doğrudan "başörtüsü" ve "inanç" odaklı olduğunu belirten Yolcu, "Türkiye bir daha asla insanların üniversitelere alınmadığı o eski karanlık günlere, 28 Şubat dönemlerine geri dönmeyecektir. 30 yıl önceki köhne zihniyetin bugün hâlâ bu cesareti kendinde bulabilmesi şaşırtıcıdır. Müvekkilimiz; hem bir kadın hem de inançlı bir akademisyen olduğu için 'Sen akademisyenlik yapamazsın, yaparsan bu hakaretlere maruz kalırsın' denilerek sindirilmek istenmektedir. Biz bu 'kör zihniyetle' sonuna kadar mücadele edeceğiz. Müvekkilimiz kazanılacak tazminatı hayır kurumlarına bağışlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili hukuki süreç sürüyor.