38 ilde FETÖ operasyonu: 298 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince İstanbul merkezli 38 ilde FETÖ Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 298 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelinin 182'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

Şüphelilerin FETÖ'nün 'Güncel Yapılanması, Eğitim Yapılanması, Finans Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulundukları, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleştikleri tespit edildi.