ABD koruyamadı, mühimmat bitiyor: Körfez ülkeleri çıkmaza girdi

Siyonist İsrail'in arkasına ABD'yi alarak 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşta dördüncü gün geride kaldı. İran'ın misilleme saldırıları Körfez'i sararken, ABD ordusu ve yönetimini her geçen gün daha da zora iten gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İran'ın misillemeleri ise Körfez'deki ABD müttefiklerini çıkmaza itiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı da "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle vatandaşlarından 15 ülkeyi terk etmelerini istedi. İşte dün yaşanan önemli gelişmeler:

ARALIKSIZ SALDIRILAR

İran devlet medyası "Bahreyn'deki ABD üssü imha edildi" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne iki İHA isabet etti.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt hava sahalarına füze girdiğini bildirdi.

İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere yeni tehdit geldi: "Vuracağız."

BAE'nin Fujairah Limanı'nda, insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişiminin ardından yangın çıktı. Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nda İHA saldırısı sonucu yangın çıktı.

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği süresiz olarak kapatıldı.

Irak Erbil'de bulunan ABD üssüne drone saldırısı yapıldı.

Umman'daki Duqm Limanı'na saldırı düzenlendi.

MÜHİMMAT BİTİYOR

İran saldırıları sonrası Körfez ülkelerinde mühimmat alarmı verildi. Bloomberg'in haberine göre Katar'ın Patriot stoklarının sadece 4 gün yeteceği ortaya çıkarken; Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, enerji hatlarını vuran savaşı durdurmak için Trump'ı "çıkış yoluna" ikna etmeye çalışıyor. İran Dışişleri Bakanı, Körfez'deki otelleri neden hedef aldıklarını açıklarken "ABD'liler buradalarda saklanıyor" demişti. Washington Post'a göre Pentagon'dan bir yetkili otel saldırısında yaralandı.

ABD ASKERLERİ BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ

ÖTE yandan CNN International, ABD Başkanı Donald Trump'ı içeride daha da zora sokabilecek bir haber yayınladı. Kuveyt'teki bir limanda kurulan geçici operasyon merkezine düzenlenen saldırıda 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. CNN'e konuşan bir kaynak, İran'ın doğrudan hedef aldığı operasyon merkezinde askerlerin herhangi bir uyarı almadan saldırıya yakalandığını vurgulayarak, "Hiçbir uyarı, hiçbir siren sesi yoktu" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN KATLETTİĞİ ÖĞRENCİLERE VEDA

ABD ve İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi. İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişi katıldı. Hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD, PERSONEL VE VATANDAŞLARINI KAÇIRIYOR

ABD'den 15 ülkedeki vatandaşlarına 'tahliye' çağrısı geldi. Bu ülkelerden bazıları Bahreyn, Kuveyt, Lübnan, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak olarak açıklandı. ABD Büyükelçiliği, İsrail'den ayrılmak isteyen ABD'lilere ise destek sağlamayacaklarını duyurdu. Güney Kore, İran'daki vatandaşlarının karayoluyla tahliyesine başladıklarını duyurdu. Fransa, Ortadoğu'daki vatandaşları için tahliye uçuşlarına hazırlanıyor. Avustralya, İngiltere ve daha birçok ülke de Körfez'deki vatandaşlarının tahliyesi için uğraşıyor. DIŞ HABERLER

LÜBNAN'A KARADAN İŞGALE BAŞLADILAR

Siyonist İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişleterek sınır hattındaki bazı belde ve noktalara doğru ilerlemeye başladığı bildirildi. 2 Mart'ta Lübnan'a saldırılar başlatan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki onlarca köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölgeden evleri terk etmelerini istemişti.