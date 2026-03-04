AK Parti'den düşürülen İran füzesine yönelik açıklama: Türkiye tam bir irade ve sarsılmaz bir kapasiteye sahiptir

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgedeki hassas süreç devam ederken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve milli güvenliği ilgilendiren bu tür hayati konularda dezenformasyona geçit verilmemesinin büyük önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, başta Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, ilgili resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak açıklamalar dışındaki hiçbir kaynağa, sosyal medya mecralarında yayılan spekülatif içeriklere ve asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda tam bir irade ve sarsılmaz bir kapasiteye sahiptir. Resmi kanallar üzerinden paylaşılacak bilgilerin esas alınması, toplumsal huzurumuzun ve bilgi kirliliğiyle mücadelenin temelidir."