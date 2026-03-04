Bakan Çiftçi “Afete Hazır Üniversite Afete Hazır Türkiye” programına katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Afete Hazır Üniversite Afete Hazır Türkiye" programında konuşma yaptı.

"AFETLERE KARŞI ORTAK KARARLILIK"

Konuşmasına Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Bakan Çiftçi, doğal afetlerin tamamen engellenemeyeceğini ancak yıkıcı etkilerinin azaltılmasının mümkün olduğunu vurguladı. Türkiye'nin deprem başta olmak üzere sel, heyelan ve yangın gibi afetlerle sıkça karşı karşıya kaldığını hatırlatan Çiftçi, "Her anlamda afetlere karşı hazırlık kapasitemizi güçlendirmek, farkındalığı artırmak ve risk azaltma stratejileri oluşturmak zorundayız" dedi. 6 Şubat 2023'te yaşanan ve "asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin ağır kayıplara yol açtığını belirten Çiftçi, afet yönetiminin kriz anında başlatılacak bir süreç olmadığını ifade ederek şunları kaydetti: "Afet yönetimi, afet olmadan önce başlayan; bilimle, eğitimle ve planlamayla olumsuz etkileri en aza indirilecek bir süreçtir."

"AFET YÖNETİM SÜREÇLERİMİZE BÜYÜK KATKI"

Bakan Çiftçi, devletin tüm kurumları ve milletin dayanışma ruhuyla büyük bir mücadele örneği ortaya koyduğunu belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde zorlukların aşıldığını söyledi. İmzalanan protokolün, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini güçlendireceğini vurgulayan Çiftçi, "İlköğretimden üniversiteye afet yönetim süreçlerimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

ÜNİVERSİTELERDE AFET TEMALI DERSLER YAYGINLAŞACAK

Protokol kapsamında üniversitelerde afet yönetimi, risk azaltma ve gönüllülük alanlarında ders ve modüllerin açılmasının teşvik edileceğini açıklayan Çiftçi, farklı disiplinlerde afet temalı seçmeli derslerin yaygınlaştırılacağını bildirdi. Lisansüstü tez çalışmaları ve ortak Ar-Ge projeleriyle bilimsel bilginin pratiğe aktarılacağını belirten Çiftçi, afet yönetimine çok disiplinli bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. "Afet yönetimini salt bir mühendislik alanı olarak görmüyoruz. Sosyolojiden psikolojiye, iletişimden şehir planlamasına kadar çok disiplinli bir anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ ÜNİVERSİTELERDE GÜÇLENECEK

AFAD'ın en büyük güçlerinden birinin gönüllüler olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, üniversitelerde AFAD Gönüllülük Sistemi ile uyumlu öğrenci topluluklarının kurulacağını açıkladı. Bu topluluklara katılan öğrencilere katılım belgesi ve sertifika verileceğini belirten Çiftçi, üniversite yerleşkelerinde yılda en az bir kez tatbikat yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Çiftçi, "Saha uygulamaları ve simülasyonlar, eğitimlerin etkisini daha güçlü hale getirecektir. Neye, nerede, nasıl ve ne zaman müdahale edeceğini bilen bir insan, bir hayatın kurtulmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL FARKINDALIK VE ERKEN YAŞTA EĞİTİM

Bakan Çiftçi, afet bilincinin dijital ortamda yaygınlaştırılması amacıyla Hazırım.gov.tr web sayfasının aktif olarak kullanılacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen "Her Okula Bir Afet Farkındalık Öğretmeni" projesine de değinen Çiftçi, afet bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi. "İlköğretim sıralarında başlayan bu bilinç, üniversitede daha sistemli ve kurumsal bir yapıya kavuşacaktır" dedi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN AFET DİRENCİ ŞART"

Afetlerle mücadelede devletin sorumluluğunun büyük olduğunu ancak toplumsal bilincin de hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Çiftçi, "Devletimizin gücü ve milletimizin farkındalık şuuru bir araya geldiğinde asrın afetlerle mücadele direnci ortaya çıkar" değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasının sonunda iş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan ayının birlik, kardeşlik ve dayanışmaya vesile olmasını dileyerek katılımcıları selamladı.