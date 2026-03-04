Bakan Çiftçi’den Terörsüz Türkiye mesajı: "İnşallah ülkemiz bu 50 yıllık prangadan kurtulacak”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlıkta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, Türkiye-İran sınırındaki hareketliliğe ilişkin "5 tane sınır kapımız var o bölgede. Giriş ile çıkışlar birbirini dengeliyor. Olağanüstü bir artış yok. Valilerimiz durumu takip ediyor.” diye konuşurken, Terörsüz Türkiye sürecinin gidişatı ile ilgili "İnşallah ülkemiz bu 50 yıllık prangadan kurtulacak” ifadelerine yer verdi.
Bakan Çiftçi, Bakanlıkta Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Başkanı Sinan Burhan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensuplarını kabul etti, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası "Türkiye-İran sınırında hareketlilik olup olmadığı" yönündeki soru üzerine, Çiftçi, "5 tane sınır kapımız var o bölgede. Giriş ile çıkışlar birbirini dengeliyor. Olağanüstü bir artış yok. Valilerimiz durumu takip ediyor. Stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok." diye konuştu.
"BUNDAN SONRA ANNELER AĞLAMASIN"
İçişleri Bakanı Çiftçi, İran'a yönelik saldırıların Terörsüz Türkiye sürecini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Malum geçen seneden beri Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge süreci devam ediyor. Belli bir noktaya da geldi. İnşallah bir yol kazasına uğramaz." ifadelerini kullandı.