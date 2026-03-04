Bakan Çiftçi’den Terörsüz Türkiye mesajı: "İnşallah ülkemiz bu 50 yıllık prangadan kurtulacak”

DEM Parti heyetiyle görüşme gerçekleştirdiklerini, "Terörsüz Türkiye" sürecini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini aktaran Çiftçi, daha önce İngiltere'de, İspanya'da, Kamboçya'da, Filipinler'de benzer süreçlerin başka ülkelerin desteğiyle yürütüldüğünü, Türkiye'nin ise süreci kendisinin yürüttüğünü söyledi.

Sürecin TBMM'ye de taşındığını ve ilgili komisyonun raporunu hazırladığını belirten Çiftçi, "İnşallah ülkemiz bu 50 yıllık prangadan kurtulacak. İçişleri Bakanlığı olarak son derece dikkatli bir şekilde takip ediyoruz, üzerimize düşeni bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde sabote edilmesine, bu sürecin başarısızlığa uğramasına da izin vermeyeceğiz." dedi.