Bakan Gürlek avukatlarla iftarda buluştu: Tapuda avukat sorumluluğu getireceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2'No'lu Barosu'nun Sultangazi'deki Sultan Kasrı'nda düzenlediği iftar programına katıldı. Gürlek,yaptığı konuşmda kendisini ziyarete gelen İstanbul 2 Nolu Barosunun talebi doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler için çalışmaya başladıklarını söyledi. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın güçlendirilmesi için temel hedefleri belirlediklerini belirten Bakan Gürlek, "Bu hedeflerden bazıları, bazı iş ve işlemlerde avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi.

12. Yargı Paketinde talimat da verdik şu an yasal düzenleme de yapılacak. Tabii Meclisimizin de aynı yönde bir irade gösterirse tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirmeyi istiyoruz. Bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli. kat sorumluluğu getireceğiz." dedi. Gürlek, Çekmeköy'de menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Öğretmen Fatma Nur Çelik'in süreci yakından takip ettiğini ifade etti.