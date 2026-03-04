Bakan Uraloğlu’ndan “Süper Hızlı Tren” müjdesi: Ankara İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor!

İstanbul trafiğini ve lojistiğini rahatlatacak Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'ne de değinen Bakan Uraloğlu, "Özellikle Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile yeni bir tarihi adımın eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek bu stratejik hat, Gebze'den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, köprü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca üzerinden devam edecek. Toplam 125 kilometre uzunluğundaki bu hattımız, Marmaray üzerindeki yük ve yolcu trafiğini rahatlatacak, İstanbul'un iki büyük havalimanını ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlayacak. Uluslararası arenada büyük ilgi gören bu projemiz için; Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olmak üzere 6 prestijli finans kuruluşuyla ön mutabakata vardık. Toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak bu anlaşma, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi unvanını da taşıyor. İhale ilanı geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimini yaparak inşaat çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu hattımız, Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığında yeni bir çağ açacak" diye konuştu.

İftar programının ardından işçilere seslenen Bakan Uraloğlu, Türkiye 'nin coğrafi konumunu ekonomik avantaja dönüştürmek için demiryollarında seferberlik başlattıklarını vurguladı. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir çağ başlattık. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2 bin 251 kilometresi YHT olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik, 13 bin 919 km'ye yükselttik. Bizleri bir araya getiren hattımızla birlikte; Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz. Ayrıca, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesi de gündemimizde. Saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz" dedi.

KALKINMA YOLU İLE EKONOMİK STATÜMÜZ GÜÇLENECEK

Uluslararası demiryolu bağlantılarını güçlendirmek için yeni hatların inşası, altyapı geliştirme ve modernizasyon çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı;

"2017 yılında hizmete açtığımız Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı destekleyecek yeni hatları hayata geçiriyoruz. Orta Koridor üzerinden ülkemizde ikinci bir kapı açacak Zengezur Koridorunu destekleyen 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu projemiz de başarıyla ilerliyor. Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezindeki FAW Limanı üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde de uluslararası iş birliği çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz."

ÇORUM İLK KEZ DEMİRYOLUNA KAVUŞUYOR

Kırıkkale- Çorum- Samsun hattındaki çalışmaların son durumunu paylaşan Bakan Uraloğlu, "Şu anda da Türkiye'nin en önemli demiryolu projelerinden birinin tam kalbinde bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere Kırıkkale-Çorum-Samsun hattımız; Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçiyor. Uzun yıllardır Ankara-Konya ve Konya-Karaman hızlı tren hatlarımız vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. Bu hatların devamındaki Karaman-Ulukışla ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı tren hatlarımızın yapım çalışmaları da devam ediyor. Sizlerin gayretleriyle ilerleyen bu hattımız da sadece Ankara'dan Samsun ve Karadeniz'e uzanan bir ulaşım yolu değil, kardeşliğimizi pekiştirecek, sıla hasretimizi dindirecek, bölgemizin refahını arttıracak bir medeniyet köprüsü olarak yükseliyor. Özellikle önümüzde yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı gibi maneviyatın doruklara ulaştığı dini bayramlarımızda, Kırıkkale, Delice ve Çorum güzergahlarında artan trafik yoğunluğunun yükünü paylaşacak ve hafifletecektir. Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice - Çorum kesimini; 3 bin personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel fiziki ilerlememiz yaklaşık yüzde 23 seviyesine ulaşmış durumdadır. Kazı çalışmalarında 27,61 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 87 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 19 ilerleme sağladık. 31 köprüden 13'ünde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

ANKARA- SAMSUN ARASI 2,5 SAAT OLACAK

Hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını müjdeleyen Bakan Uraloğlu, "200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara- Kırıkkale- Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum- Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak. Ayrıca hattımızın devamındaki Çorum ile Samsun arasını da bu yıl yatırım programına aldık. İnşallah onun yapım ihalesini de yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak; yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacaktır. Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak; Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edilecek, bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlanacak. Ayrıca, Samsun limanı ile Mersin limanını birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini de hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecektir" diye konuştu.