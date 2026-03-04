DEM Parti’den Bakan Gürlek’e ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Bakanlıkta kabul etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ ELE ALINDI"

Ziyarete ilişikin açıklama yapan Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir" dedi.