İhale verdikleri şirketi yönettiler
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü'nün, belediyeden ihale alan Kuzey İstanbul Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.'nin yönetiminde gizlice yer aldıkları belgeleriyle ortaya çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun "A Takımı"nda bulunan isimlerin, 8 Temmuz 2024'te şirketin yönetimine girdiği, yolsuzluk soruşturmasının başlamasıyla apar topar önlem almaya giriştikleri belirlendi. Mali Müşavir Cem Çelik'in savcılık ifadesi, buzdağının görünmeyen kısmını deşifre etti.
İfadeye göre Fatih Keleş, şirketin ve Kuzey İstanbul Çevre firmasının %50 gizli ortağı oldu. Keleş, ortağı firari Murat Gülibrahimoğlu'na güvenmediği için hisselerini önce Yılmaz Doğan isimli bir "emanetçi" üzerine yaptı. Daha sonra bu hisseler, 40 milyon TL'lik göstermelik işlemlerle Keleş'in asıl şirketi olan DÖRTER firmasına devredilmeye başlandı.
Soruşturma derinleşince, Keleş ve Bülbüllü görev sürelerinin dolmasına iki yıl kala, 24 Ocak 2025'te apar topar yönetimden ayrıldı. Yerlerine ise firari Gülibrahimoğlu geçti. Operasyon sonrası tutuklanan Keleş ile firari ortakları arasındaki milyonluk para trafiğinin durduğu öğrenildi.