İranlılar ülkeyi terk etmiyor

Van'daki sınır kapısının yanı sıra aynı sakinlik Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda da sürüyor. İsrail- ABD'nin yoğun saldırılarına rağmen kitlesel olarak hiçbir göç dalgasının yaşanmadığı dikkat çekiyor. Her iki sınır kapısında da kontrollü geçişler sürerken, İran'ın Urmiye kentinden Türkiye'ye geçen 27 yaşındaki Sara Mehdi, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Kendisinin zorunlu olarak sınırdan geçtiğini belirten Mehdi, "Ailem hâlâ İran'da. Ülkemizi terk etmiyoruz. Herkes orada. Meyve satanlar işinin başındaydı, insanlar dışarıdaydı. Sadece acil durum önlemleri var. Okullar ve üniversiteler kapalı" dedi.