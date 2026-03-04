Maaş da yok randevu da

Karşıyaka Belediye Meclis toplantısı, 5 yıldır maaşlarını düzensiz alan ve 7 aydır da maaş alacakları içeride olan Kent A.Ş. çalışanlarının eylemine sahne oldu. İşçiler meclis toplantısına gelerek pankart açtı. Pankartın açılmasının ardından Belediye Başkanı CHP'li Yıldız Ünsal ile işçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma üzerine toplantıya 10 dakika ara verildi. Meclis'te "Kent A.Ş işçileri köle değildir", "Taksit taksit maaş istemiyoruz" sloganları atıldı. Başkan Ünsal ile olan randevularının iptal edilmesi nedeniyle dün belediye binası önünde toplanan işçiler ikinci bir eylem daha yaptı.

MAAŞLAR 1 AYDIR HİÇ YATMIYOR

DİSK Genel İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, maaşların bir aydır hiç yatmadığını, önceki süreçte ise haftalık 5-6 bin TL gibi parça parça ödemeler yapıldığını belirtti. İşçilerin borç batağına sürüklendiğini ifade eden Akdoğan, "Bu süreçte evine haciz gelen, aile düzeni bozulan ve işi bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Kent A.Ş. çalışanlarının kişi başı 350-400 bin TL'yi bulan alacakları varken, sadece tesis çalışanlarına 750 TL'lik market kartı dağıtıldı. Biz insanca bir yaşam istiyoruz" dedi. İşçilerin vasıfları dışında farklı birimlerde görevlendirildiğini iddia eden Akdoğan, mühendis, veteriner ve öğretmen gibi teknik personelin kafe ve restoranlarda çalıştırılmak istendiğini savundu. Önceki gün gerçekleşen meclis toplantısındaki protestonun ardından dünkü randevunun iptal edilmesini eleştiren Akdoğan, "Çözüm üretmek yerine meclis salonunu terk etmek ve randevuyu iptal etmek, sorumluluktan kaçmaktır" ifadelerini kullandı.