Şehircilikte başarı hikâyesi yazdık

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 'Ev Sahibi Türkiye-Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuştu:

Şehircilikte en büyük başarı hikâyesini deprem bölgemizde yazdık. Milletimize verdiğimiz sözü tutarak 3 yılda 455 bin 327 bağımsız bölümü tamamladık. 455 bin konutun altyapı masraflarının tamamını devlet olarak biz üstlendik ve kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yaptık. Ayrıca depremzedelerimiz için çok rahat ve oldukça avantajlı bir ödeme planı oluşturduk. Buna göre yeni evlerine yerleşecek vatandaşlarımız ilk iki yıl boyunca hiç ödeme yapmayacak. Devamında ise 18 yıla yayılan sabit ve çok düşük bedelli taksitlerle zorlanmadan ödemesini gerçekleştirecek.

Bizleri milletimize mahcup etmeyen Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Tabii burada şunu da ayrıca ifade etmek isterim. Asrın felaketini yaşadığımız günlerde devlet ve millet olarak yeniden ayağa kalkmaya çalışırken ana muhalefet partisi başta olmak üzere bulanık suda balık avına çıkıp, selden kütük kapma yarışına girenlere, depremzedelerimizin acısını ahlaksızca istismar etmeye girişenlere, meydanlarda içi boş vaatlerle halkımızı kandırmaya çalışıp bedava ev, bedava işyeri, bedava traktör sözleri verenlere, iktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalması için kendilerini seferber edenlere, ezcümle deprem turistlerinin tamamına böylece en güzel cevabı vermiş olduk. Bu vesileyle devletine güvenen, milletine inanan, o imtihan günlerinde ümit ve metanetini koruyarak bizlere destek olan tüm kardeşlerime bir kez daha canıgönülden teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Ev Sahibi Türkiye Projesi'yle 81 ilde 500 bin konut inşa edeceğimizin müjdesini millete vermiştik. Yüzyılın Konut Projesi'ne milletimiz büyük bir teveccüh gösterdi ve projeye 8 milyon 800 bin kişi başvurdu. Deprem bölgemizde bu sene içinde, Ankara'mız dahil diğer şehirlerimizdeyse önümüzdeki yılın mart ayından itibaren tamamlayıp teslim edeceğimiz bu hanelerde hak sahibi kardeşlerimizin sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla oturmalarını Rabb'imden niyaz ediyorum.

ÖĞRETMENE ŞİDDETİN MAZERETİ YOK

İstanbul Çekmeköy'de dün bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden öğretmen Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. İnancımızda ve kültürümüzde kabul edilemez bir davranıştır. Başsavcılığımız adli, bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır.

GAZZE'DE ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR

Gazze'de, Batı Şeria'da ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşayanlar, ramazanı yine mahzun bir şekilde karşıladı. İsrail hükümeti, insani yardım girişlerini kasten engelleyerek ekim ayındaki mutabakatı açıkça ihlal ediyor. Ateşkese rağmen son 5 ayda 620'nin üzerinde Gazzeli kardeşimiz İsrail saldırılarında şehit oldu. Somali'de, Sudan'da, Arakan'da ve daha pek çok yerde mazlumlar şehri ramazanı ne yazık ki buruk geçiriyor.

BARIŞ İÇİN SEFERBER OLDUK

Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye'yi ve Türk milletini bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve almaya devam edyioruz. Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında ,diyalog ve müzakere yoluyla, adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü iiçn yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazal yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.

SIYONİST LOBİNİN TAHRİKİYLE İRAN'A SALDIRILDI

Bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Afganistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, siyonist lobinin tahrikleriyle İran'a karşı düzenlenen hava harekâtı eklendi. Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze drone saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor.