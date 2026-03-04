Sınırda geçişler kontrollü sürüyor
Kapıköy Gümrük Kapısı'nda Türkiye ile İran arasındaki giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sürerken güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Van'ın Saray ilçesindeki sınır kapısında günübirlik yolcu geçişleri iki ülke tarafından karşılıklı durdurulurken, geçişler de kontrollü olarak devam ediyor. Yoğunluk yaşanmazken, İran'dan olası göç hareketliliğine karşı tedbirlerin artırıldığı bildirildi. Kapıdaki İran bayrağının yas ve intikam anlamı taşıyan siyah bayrakla değiştirildiği görüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir heyet Van'da geçici basın merkezi kurdu ve yetkililerle görüşmeler yaptı. Sabır Y., kızıyla Tebriz'den gelerek Türkiye'ye giriş yaptı ve "İsrail katil" ifadelerini kullandı. Bu arada, İran ile İsrail savaşı nedeni ile Erbil Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inmeye başladı. Öte yandan, havalimanı tarihinde bir ilk yaşanarak Almanya'nın Düsseldorf şehrinden direkt uçuşlar gerçekleştirildi.