Siyonist emperyalist azgınlığı reddediyoruz

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İran'a dönük saldırılara tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye sürecine dikkati çeken Bahçeli şöyle konuştu: ABD'nin, siyonizmin tahrik ve tertibine gelerek İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyette. Saldırganlık gayri ahlaki. İran'a yapılan mütehakkim ve mütecaviz saldırıları hiç tereddütsüz kınıyorum. Uluslararası hukuku tanıyan yok. Dünyada orman kanunlarının geçerli olmadığını iddia edecek akıl ve mantık sahibi hiç kimseden bahsedilemeyecek. Hani müzakereler sürüyordu? İran'ın dini lideri Ali Hamaney, bürokratlarla toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve sonuçta mezkûr toplantıda bulunanların katledilmesi tam anlamıyla alçaklık. Siyonist eşkıyalık dürte dürte, ite ite ABD'yi İran'a saldırttı.

TUZAK KURULDU

Müzakereler kisvesiyle İran'a tuzak kuruldu. Hamaney'in ölümünden sonra MOSSAD ajanlarının yıkıntılar altındaki anlık görüntüleri kayda alarak Netenyahu'nun ofisine göndermesi dehşet uyandıran organize saldırganlığın göstergesi değil de ne? İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğü mutlaka korunmalı.

İran, İranlılarındır. Siyonistemperyalist azgınlığı da sonuna kadar reddediyoruz. Ankara, yalnızca yönetim merkezimiz değildir. Aynı zamanda Anadolu jeopolitiğinin gerçeğinden doğmuş stratejik merkezimiz. İç cephenin önemi, milli birliğin değeri daha iyi anlaşıldı. Komşu ülkemiz İran'ın başına gelen dehşet verici musibetlerden ülkemizi soyutlamak imkânsız. Terörsüz Türkiye hedefine dudak büken aymazlar, neyi amaçladığımızı görüyor musunuz? Türk-Kürt kardeşliğine yaptığımız samimi çağrıyı utanmadan çarpıtan zihniyetler, çevremizdeki ateş çemberinden sonuç çıkarıyor musunuz?

OYU NE YAPALIM?

Vatan ve millet sevgisi konusunda, milli birlik bahsinde bizimle aşık atmaya çalışan siyasi ucubeler, nasıl bir felaketin kıyısından döndüğümüzü daha ne zaman anlamayı düşünüyorsunuz? Oyumuz şu olmuş, bu olmuş hepsi fasa fiso; vatan millet elden gidince, devlet hükmü şahsiyetini kaybedince ne yapalım oyu? Gerek Tel Aviv medyası, gerekse İsrail eski Başbakanı Bennett şu iddialarda bulunmuş: 'Türkiye yeni İran'... ABD'nin bir emekli albayı ise 'İran'dan sonra sıra Türkiye'de' diye zırvayı hezeyanla perçinlemiş. Ölümden öte köy yok, zira ölürsek şehit, kalırsak gazi olacağımız tarihi ve manevi hakikat, aynısıyla da farz-ı ayndır. Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaların son bulmasını temenni ediyorum. Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya, ABD-İsrail ortaklığının İran ile savaşına mutlak surette barışçıl çözüm stratejileriyle doğrudan müdahale edilmeli. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, takdir edilecek yoğun diplomatik temaslarıyla barış ortamının yeşermesi samimi dileğimiz.

DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ

Bu arada partisinin il ve ilçe başkanlarının katıldığı iftar yemeğinde konuşan Bahçeli, "Bu haksız savaşı başlatan bellidir, karşılıklı saldırılar durmazsa 3. Dünya Savaşı'nın taşları döşenecek, ateşkes derhal ilan edilmeli, dost ve kardeş İran'ın her zaman yanındayız; savaş zinciri kırılmalı, bölgede barış dili hâkim olmalıdır" ifadelerini kullandı.