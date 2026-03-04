Sosyal medya düzenlemesi Meclis’te: 15 yaş altına yasak geliyor!

"OYUN SAĞLAYICILARINA 6 AYLIK BİR SÜRE TANIYORUZ'

Usta, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişikler yapılacağını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bu kanunda yeni tanımlanan oyun sağlayıcı ve oyun dağıtıcı aktörlerin, oyunları yaşa göre derecelendirme, derecelendirilemeyen oyunları sunmama, 100 binden fazla erişim hacmi olan oyun dağıtıcıya Türkiye'de temsilci atama, ebeveyn kontrol araçları sağlama, kurum tarafından talep edilen bilgileri sağlama yönündeki yükümlülükleri getiriyoruz. Bu platformlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin ise 6 aylık bir süre tanıyacağız. 15 yaşını doldurmamış çocukların, sosyal mecralar ve oyun platformlarındaki düzenlemelerin yer aldığı teklifin yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre tanıyoruz. Burada hem bizim BTK, Siber Güvenlik Kurumu, e-Devlet sisteminin muhatabı olan sosyal ağ sağlayıcılarının ve oyun sunucularının hepsinin 6 ay içerisinde yürürlüğe koymuş olacağız."