Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te: 15 yaş altına yasak geliyor!
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya düzenlemelerini içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmamalı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ise ayrıştırılmış hizmet sunmalıdır.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 15 yaşından küçük çocukların sanal medya kullanımını kısıtlayacak düzenlemeyi de içeren, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu duyurdu. Dijital teknoloji, sosyal ağ ve çevrim içi oyunların günlük hayatın bir parçası haline gelmesinin tüm toplum için siber zorbalık, zararlı içeriklere maruz kalma, dijital bağımlılık gibi riskleri beraberinde getirdiğini aktaran Usta, mevcut kanunda değişiklikler yapılacağını söyledi.
"RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMELİ"
Usta, "Bu değişikliklerle yalnızca mevcut sosyal ağ sağlayıcılarının sorumluluklarını netleştirmekle kalmayıp, mevzuatta hukuki statüleri, ilk kez tanınan oyun sağlayıcılar ve oyun dağıtıcılar da kapsam içerisine alınarak dijital ekosistemin tamamında çocukların güvenliğini merkeze alan bütüncül bir koruma kalkanı oluşturulacaktır. 5651 Sayılı Kanun'da yapılması planlanan değişikliklerle; sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmalarını engelleyecek düzenleme teklif edilmekte ve platformlara bu kuralın uygulanması için gerekli adımları atması noktasında yükümlülükler getirmektedir. Ayrıca yine sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşından büyük çocuklara yaşlarına özgü içerikler sunma konusunda tedbirler almalıdır. Yine ebeveynlere çocuklarının sosyal medya kullanımlarını kontrol edebilmeleri için ebeveyn denetim araçları sunma ve tüm bu konularda alınan önlemleri belli periyodlarla hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na hem de kamuya açık bir biçimde raporlama yükümlülüğü getirilmesini teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET SUNULMALI"
Sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenlemeye de ilişkin açıklamalarda bulunan Usta, "Kullanıcılarına başvuru mekanizması sunma, 15 yaşının doldurmamış çocuklara hizmet sunmama, 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunmalıdır. Ayrıca yaş doğrulama yöntemlerini kullanma, şeffaflık raporları sunma, ebeveyn kontrol araçları sağlama, aldatıcı reklamları önleme, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içerik çıkarma, erişim engeli kararını en geç 1 saat içerisinde uygulama, erişim engeli kararına konu olan içeriğin kendi sitesinde yayınlanmaması yönünde tedbir alma gibi yükümlülükleri de getirmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.