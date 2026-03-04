Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Bolu Belediyesi'nin bazı marketleri Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile reklam sözleşmesi yapmaya zorladığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında;

Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın görevlerinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak market sorumlularını baskı altına aldığı, toplantılarda Özcan'ın "Ya seve seve vereceksiniz ya da ..." ifadeleri kullandığı, reklam sözleşmesini imzalamayan A101 ile ŞOK marketlere idari para cezası ve ticaretten men cezası uyguladığı belirlendi. Mahkeme, şüphelilerin delilleri karartma ihtimali ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle "irtikâp" suçu kapsamında tutuklanmasına karar verdi.