TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kararlılık vurgusu: "TBMM Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kabiliyettedir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM, bundan sonraki süreçlerde de Türkiye'nin zor sorunlarını çözebilmek için hem bilgiye, beceriye, birikime ve siyasi kararlılığa sahiptir ve bu istikamette yürüyecektir" dedi.

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 22:51

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, "Duamız ve temennimiz bu ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere bütün Müslüman alemine ve insanlığa hayırlar, bereketler ve esenlikler getirmesidir. İnşallah ramazan ayı var olan sıkıntıların hızlı bir şekilde çözülmesinin vesile olur. Ancak bu temennimizle birlikte karşı karşıya kaldığımız fiili realite ise bambaşka bir iklimi ortaya koyuyor. Şu anda biz burada iftarımızı açarken başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok yerinde maalesef Müslümanlar; zorluklarla, baskılarla, zulümlerle hatta büyük yokluklar ile sofralarında iftarlarını açmak durumunda kalıyor. Sofralarda ne yemelerinden ziyade sağlık, afiyet ve güvenlikleri bile olmayan yüz milyonlarca Müslüman bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'KURUMSAL YAPILARIN YERLE BİR OLDUĞU BİR DÖNEME GİRMİŞ BULUNMAKTAYIZ' Küresel sistemde yaşanan krizlerin artacağını ve dünyanın kaotik bir ortamın içerisine sürükleneceğini belirten Kurtulmuş, "Bu sürecin başında olduğumuzu ifade etmemiz lazım. Öncelikle şunu görüyoruz ki; küresel sistemdeki uluslararası kurumlar yok oldu. Hiçbir uluslararası kurumun işe yaramadığı, görevi olan alanlardaki sorunları çözme kabiliyetinin kalmadığı ayan beyan ortadadır. Yüzlerce örnek olay anlatmaya gerek yok. Amerika ve İsrail, İran'a saldırıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) toplanıyor ancak toplanıp toplanmadığından dünyanın bile haberi yok. Toplansa ne, toplanmasa ne? BMGK'nın aslında hiçbir anlam ifade etmiyor ve sadece kağıt üzerinde bir kurumdan ibaret hale geliyor. Adamın birisi kalkıyor ve diyor ki, 'Ben bu sabah şu ülkenin gümrük vergilerini bu kadar artırdım.' Hani Dünya Ticaret Örgütü vardı. Dünya ticaretini denetleyecek bir kurum vardı, o kurum yerlerde sürünüyor. Bir başkası ise kalkıp UNESCO'ya saldırıyor, buna karşın yapılacak hiçbir tedbir yok. Filistin'de mülteciler için kurulan okul bombalanıyor, ilgili BM kurulundan ses çıkmıyor. Hatta BM Genel Sekreteri, Gazze'nin kapısında bekletiliyor. Netice itibariyle hemen hemen tüm kurumların fonksiyonsuz hale geldiği, hiçbir görevini yerine getiremediği, kurumsal yapılarının yerle bir olduğu bir döneme girmiş bulunmaktayız" diye konuştu.