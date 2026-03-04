Vali Gül: Çocukların harçlığını artırdık
İstanbul Valisi Davut Gül, valiliğin düzenlediği iftar programında, Türkiye Yüzyılı Çocukları ile Taşyapı etkinlik alanında bir araya geldi. Vali Gül iftar sonrası yaptığı konuşmada, "Türkiye yüzyılı çocukları projemizin özetinde 500 tam puan almış İstanbul'umuzdaki liselerde okuyan öğrencilerimizin tamamına, İstanbul Çocukları Vakfı olarak hayırseverlerimizin desteğiyle burs veriyoruz. Sizlerle de inşallah eğitim hayatınız boyunca birlikte yol yürüyeceğiz. Hep söylüyoruz; tek bir amacımız var; sizlerin bu topraklara ait olduğunuzu unutmamanız. Dünyanın herhangi bir yerine gideceksiniz. Gittiğinizde orada bir düzen kurabilirsiniz. Türkiye'ye geri dönebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, nereye giderseniz gidin bu topraklara ait olduğumuzu unutmamanızı istiyoruz." dedi. Vali Gül konuşmasının sonunda öğrencilere verdikleri 6 bin liralık burs ücretini, §10 bin lira olarak hesaplarına yatırılacağını söyledi.