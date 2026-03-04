Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Avusturya'nın başkenti Viyana'da Gençlik Buluşması organize etti. Buluşmada gençler; enerjileri, fikirleri ve vizyonlarıyla yarınlara yön vermek üzere bir araya geldi. YTB Başkanı Abdulhadi Turus moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Üniversitelerimiz her geçen yıl kendini yukarı taşımaya devam ediyor. Gençlerimize yurt ve burs imkânları sağlanıyor. Devletimizin 1 milyonun üzerinde yurt kapasitesi var. Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca çok cüzi ücretlerle yurtlarda kalabiliyor" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZ VİZYONER'

Cumhurbaşkanı'nın mesajları, teknoloji hamleleri ve TEKNOFEST'in gençler üzerindeki etkisini değerlendiren Erdoğan, "Yeni nesil çok özgüvenli, vizyoner bakış açısıyla geliyor" dedi. Avrupa'da Türklerin öne çıktığını da dile getiren Erdoğan, "Avrupa'da siyasi ve yönetici boşluğu var. Böyle bir liderlik boşluğunda bizim gençlerimiz bu eksikliği giderebilir. Yeter ki önlerindeki imkânları kullansınlar" dedi. YTB Başkanı Abdulhadi Turus ise YTB'nin Avrupa'da düzenlediği kardeşlik iftarlarına değinerek "Avrupa'nın farklı şehirlerinde ramazanın bereketini paylaşıyoruz.

İlk olarak Üsküp'te başladık. Soydaşlarımızla birlikte kardeşlik iftarlarımız devam ediyor. Bulunduğumuz, gittiğimiz yerlere kendi kültürümüzü götürürken o bölgelere de katma değer taşıdık. Adli suç oranı en düşük topluluk bizim diasporamızdır. İşçi diasporası, işveren diasporasına dönüştü" diye konuştu. AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ise Avrupa'ya ilk giden vatandaşların yaşadığı zorlukları işaret ederek "Bugün burada birinci nesil sayesinde ayakta durabiliyoruz. Bu neslin, gelecek nesle daha fazla sorumluluk vereceğine inanıyorum" dedi. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ise "Bulunduğumuz coğrafyalarda, o bölgenin sosyal ritmine uygun özgün çözümler geliştirmek durumundaydık. Bizlerin yönlendirmesi bir yere kadar etkili. Önemli olan genç arkadaşların kendi ufuklarını belirlemesiyle kalıcılığın sağlanmasıdır" şeklinde konuştu.