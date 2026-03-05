ABD basınından küstah çıkış: Başkan Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef aldılar

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türkiye'nin bölgesel bir süper güç haline gelmesinden duyulan rahatsızlığı itiraf niteliğinde bir analizle sayfalarına taşıdı. Bradley Martin imzalı skandal makalede, Türkiye'nin yükselen etkisinin Batı çıkarları için "tehdit" olduğu savunularak, Ankara'ya karşı "acil müdahale" çağrısı yapıldı.

Makalede, İran'ın zayıfladığı bir senaryoda oluşacak boşluğu Türkiye'nin doldurmasının, Batı'nın bölgedeki asırlık hesaplarını bozacağını iddia ederek adeta bir "kuşatma" planı yer alıyor.

Türkiye'nin kendi mühimmatını üreten, İHA/SİHA teknolojisinde dünya liderliğine oynayan ve "Mavi Vatan" doktriniyle denizlerde hakimiyet kuran bir güç haline gelmesi, WSJ tarafından "kontrol edilmesi gereken bir enerji" olarak betimlendi.