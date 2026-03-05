Bakan Göktaş: “Yetimlerimizin yanında devlet vardır, biz varız”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Yetimlerimiz asla yetim değildir. Onların yanında devlet vardır, biz varız” ifadelerine yer verirken, “Geleceğe umutla bakacak bir Türkiye'yi inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Başiskele Belediyesince ilçedeki bir otelde düzenlenen Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması'na katılan Göktaş, bu ramazan ayında da yetimlerin her daim yanında olmaya, onları korumaya devam ettiklerini, ilgiye ve şefkate ihtiyaç duyan tüm çocukların yanlarında olduklarını söyledi.
Bakan Göktaş, ramazan ayında huzur ikliminin daim olmasını dileyerek bu ayın hanelere, tüm insanlığa ve Türkiye'ye güzellikler getirmesi temennisinde bulundu. Kocaeli'nin emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen bir kent olmasının yanı sıra paylaşma kültürüyle de öne çıktığını belirten Göktaş, "Bu ay bize insan olmanın özünü, birbirimize duyduğumuz sorumluluğu tekrar hatırlatır.
Ramazanın bereketi iyilikle buluştuğunda, kardeşlerimizin, evlatlarımızın yüzünde tebessüm gönlünde ferahlığa dönüşür. Devletin gücü işte böyle zamanlarında milletimizin yanında duran, dertlere derman olan ve umudu diri tutan şefkatinde anlam bulur. Biz de Bakanlık olarak bu anlayışla her vatandaşımızın yanında durmaya, her haneye umut olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.