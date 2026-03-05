MSB’den düşürülen İran füzesi ile ilgili açıklama! Terör örgütü PJAK’ın İran’da yürütttüğü faaliyetleri yakından takipteyiz

MSB'nin haftalık basın toplantısında düşürülen İran füzesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MÜHİMMAT HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE AİT"

Dün İran'dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hale getirilmiştir.

Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir.

Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE GÖÇ İDDİASI

İran ile İsrail-ABD arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketlilik bulunmamaktadır. Türkiye, komşu ülkelerin bölünmesinden değil; toprak bütünlüklerinin korunmasından yanadır. Terör örgütü PJAK'ın İran'da yürütttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz.

Salı günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TBMM'de bilgilendirme yapacaktır.