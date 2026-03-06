Haberler

Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği: Peş peşe kritik temaslar!

Ortadoğu’da gerilimi artıran İran’a yönelik saldırıların ardından Türkiye diplomasi trafiğini hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek ve tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar için çok sayıda ülke lideriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel istikrar, barışın korunması ve gerilimin daha fazla büyümemesi için diplomatik yolların önemine vurgu yapıldı.

Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 21:20 Son Güncelleme: 06 Mart 2026 21:30

Başkan Erdoğan, İran'a yönelik saldırılar sonrasında uluslararası diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı. Erdoğan bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgede yükselen gerilimin daha fazla tırmanmaması için diplomatik kanalların açık tutulması gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin barış ve istikrarı önceleyen yaklaşımı çerçevesinde tarafların itidalli davranmasının önemine dikkat çekildi.

AVRUPA VE BÖLGE LİDERLERİYLE TEMAS Başkan Erdoğan ayrıca Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüşmeler yaptı.