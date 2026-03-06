TÜSİAD davasında karar: Başkanlara 1 yıl 3 ay hapis cezası

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yürütülen soruşturma neticesinde savcılığın Turan ve Aras hakkında ilk olarak hazırladığı iddianamede, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi. Hazırlanan ikinci iddianamede ise "Zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep edildi. Söz konusu bu iddianamelerin birleşmesine karar verilmişti.