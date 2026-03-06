TÜSİAD davasında karar: Başkanlara 1 yıl 3 ay hapis cezası
TÜSİAD eski Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına hükmetti.
13 Şubat günü dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.
5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Yürütülen soruşturma neticesinde savcılığın Turan ve Aras hakkında ilk olarak hazırladığı iddianamede, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi. Hazırlanan ikinci iddianamede ise "Zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep edildi. Söz konusu bu iddianamelerin birleşmesine karar verilmişti.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Davanın karar duruşması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Mehmet Ömer Arif Aras, Orhan Turan ve avukatları hazır bulundu. Sanıklar mütalaaya karşı savunma yaparak beraatlarını talep ettiler.