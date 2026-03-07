Adana’da trafikte yol verme kavgası: Aracın önünü kesip saldırdılar!

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Şüphelilerden biri aracın camına defalarca vurup kapı kolunu kırarken, araçtaki aile büyük panik yaşadı. Aile o anlarda cep telefonu kamerasıyla çekim yapıp durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.