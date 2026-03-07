Adana’da trafikte yol verme kavgası: Aracın önünü kesip saldırdılar!
Adana'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen olayda, aracından inen 3 kişi içerisinde ailenin bulunduğu araca saldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan 3 kişi, içinde ailenin bulunduğu aracın önünü keserek durdurdu.
Şüphelilerden biri aracın camına defalarca vurup kapı kolunu kırarken, araçtaki aile büyük panik yaşadı. Aile o anlarda cep telefonu kamerasıyla çekim yapıp durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.