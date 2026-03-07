AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: CHP küfürle, yolsuzlukla ve vizyonsuzlukla anılan bir yapı
Ramazan ayı boyunca Ankara’nın farklı ilçelerinde teşkilatlarla bir araya gelen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçe programları kapsamında iftar programlarına katılan Özcan, “Tek hedefimiz Cumhurbaşkanımızı en yüksek oy oranlarıyla, çok daha güçlü bir şekilde yeniden zafere taşımak” dedi. Muhalefete de yüklenen Özcan, sözlerine şöyle devam etti: CHP küfürle, yolsuzlukla ve vizyonsuzlukla anılan bir yapı!
Ramazan ayı vesilesiyle sahada yoğun bir program yürüten Özcan, son olarak Bala'da düzenlenen iftar programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programın ardından Gölbaşı'nda İslim ailesini de ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti ve Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Özcan, Gölbaşı İlçe Teşkilatı'nı da gecenin ilerleyen saatlerinde ziyaret ederek teşkilat mensupları ile bir araya geldi.
"BİZ HALKIN İÇİNDEYİZ, TAM DA OLMAMIZ GEREKEN YERDEYİZ"
Memleketi Gölbaşı'nda konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Özcan,
"Ankara'nın her sokağında sadece ayak izimizi değil, sarsılmaz gönül bağımızı bırakıyoruz. Biz kapıları çalmaya değil, kalplere girmeye talibiz. Siyasetimizi soğuk binaların duvarlarına değil; bir tas sıcak çorbaya, içten bir duaya, dertli bir söze sığdırdık. Bizim siyasetimiz tabelalarda asılı kalmaz; biz sözümüzü kürsülerden değil, diz dize oturduğumuz kapı önlerinde, halkımızın tam kalbinde söylüyoruz. Biz halkın içindeyiz, tam da olmamız gereken yerdeyiz!
"CHP HİZMETLE DEĞİL; KÜFÜRLE, YOLSUZLUKLA VE VİZYONSUZLUKLA ANILAN BİR YAPI"
Öte yanda CHP zihniyetini görüyorsunuz; birtakım küresel odakların maşalığını yapmaktan öteye gidemeyen, hizmetle değil; küfürle, yolsuzlukla ve vizyonsuzlukla anılan bir yapı... Bizim vaktinde büyük emeklerle hayata geçirdiğimiz eserlerin bakımını dahi yapamayan, vizyonsuz bir belediyecilik anlayışı hüküm sürüyor. Bugün Gölbaşı'nda ve Ankara'nın dört bir yanında gördüğümüz hizmet eksikliğini gidermek için teşkilatlarımızla omuz omuza veriyoruz. Devletimizin desteği ve bakanlıklarımızın istişaresiyle, vatandaşımızı hiçbir hizmetten mahrum bırakmamak için gece gündüz gayret ediyoruz. İnşallah ilk seçimde başkentimizi ve tüm ilçeleri yeniden 'eser ve hizmet belediyeciliği' ile kucaklaştıracağız.