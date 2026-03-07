Bakan Fidan: "Kalıcı barış anlaşması ile taçlandırılması en büyük temennimizdir"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları...

Kısa zamanda kalıcı barış anlaşması ile taçlandırılması en büyük temennimizdir. Bugün Afganistan'daki durumu da değerlendirme imkanımız oldu. Oradaki istikrar huzur bizim için önemli. Afganistan-Pakistan arasındaki son günlerdeki gerilimi de mercek altına aldık Türk Devlet Teşkilatı olarak. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin on yıllardır maruz kaldığı insanlık dışı izolasyonun kaldırılması elzemdir. Bu yöndeki gayretlere destek verilmesinin ortak ve tarihi sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Bugünkü toplantımız TDT'nin sahip olduğumuz en değerli ortak çarı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Düzenli olarak bir araya gelerek işbirliğmizi geliştireceğiz. Hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.

