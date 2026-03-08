Bakan Uraloğlu'ndan uçuş yasağı açıklaması: Seferler 13 Mart'a kadar iptal edildi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalar nedeniyle belirli bölgelere düzenlenen seferlerin yeniden ertelendiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere yönelik açıklamada bulundu. Hava sahalarındaki yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, ABD-İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının yeniden ertelendiğini duyurdu.
"RİSKLER SÜRÜYOR"
Bölgede risklerin sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Mevcut durumda İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılık NOTAM'ları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da kısmi sivil uçuşlar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde sürdürülmektedir" dedi.
UÇUŞLAR YENİDEN İPTAL EDİLDİ
Seferlerin güvenlik riski taşıdığını belirten Uraloğlu, "Hava sahalarındaki gelişmeler doğrultusunda havayolu taşıyıcılarımız, bölgedeki bazı noktalara yönelik seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 9 Mart gün sonuna kadar durdurmuştu. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.