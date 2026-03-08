Bakan Uraloğlu’ndan uçuş yasağı açıklaması: Seferler 13 Mart’a kadar iptal edildi!

"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRMEKTEDİR"

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Pegasus 12 Mart'a, THY ise 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır. Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam'a yapılması planlanan uçuşlar da yine 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Türk Hava Yolları'na ve Pegasus'a ait iki uçak Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklemektedir. Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçak Irak'ta bulunmaktadır. Hava sahası ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.