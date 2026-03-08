Barış için ortak çalışacağız

Başkan Erdoğan dün İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile İngiltere işbirliğini savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğine dikkat çekti. Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bölgedeki bazı terör gruplarının hareketlerinin yakından takip edildiğini kaydetti.

TÜRKİYE, DİYALOG VE DİPLOMASİDEN YANA

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta gözler Türkiye'nin aldığı pozisyonda. Ankara, krizin daha geniş bir savaşa dönüşmesini önlemeye çalışarak, diyalog ve diplomasiden yana tavır alan bir aktör konumunda. Gerilimin bölgesel savaşa dönüşmesini önlemek isteyen Türkiye, ihtiyaç duyulması hâlinde yapıcı ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye, Irak ve İran'daki bazı Kürt grupların sürece dahil edilme çabasına karşı çıkarken, yoğun diplomasi trafiği yöneten Başkan Erdoğan bölgedeki güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir kurucu aktörü olduğunu bir kez daha tescilliyor.