Bilal Erdoğan’dan gençlere teknoloji tavsiyesi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Esenler Belediyesi'nin gençlik yapılanması Tayfa grubunun 100 genciyle sahur programında bir araya geldi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Emrah Karayel de katıldı.

Esenler'de düzenlenen programda gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Bilal Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı ve yeni nesil meslek alanlarına dair tavsiyelerde bulundu. Özellikle yazılım, bilgisayar mühendisliği ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan kaynağının önemine dikkat çeken Erdoğan, gençlerin bu alanlara yönelmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

'BABAM GİYİM KONUSUNDA ÇOK TİTİZ'

Sohbet sırasında gençlerin merak ettiği soruları da yanıtlayan Bilal Erdoğan, babasının özellikle giyim konusunda oldukça titiz olduğunu belirterek, zaman zaman kıyafet tercihleri konusunda kendisine tavsiyelerde bulunduğunu ve çoğu zaman onun beğendiği tarzda giyinmeye özen gösterdiğini dile getirdi.