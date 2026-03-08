Bölgemizdeki savaş bir an önce bitmeli
Başkan Erdoğan, İstanbul'da toplanan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bakanlarla toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bölgemizdeki savaşın bir an önce sona ermesi gerekiyor" dedi. İranlı yetkililerle Türk hava sahasına girerken düşürülen füze konusunda görüştüklerini de kaydeden Fidan, şöyle devam etti: "Bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz aman diyeyim dikkat edin böyle bir maceraya İran'da hiç kimse atılmasın."