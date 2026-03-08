Bolu Belediyesi’nde akraba saltanatı

Bolu Belediyesi eski başkanı tutuklu Tanju Özcan, belediyeyi adeta kendi ailesi ve yakın çevresinin işleri için kullandığı ortaya çıktı. CHP'li yöneticiler ve Özcan'ın akrabalarının belediyede farklı birimlerde işe alındığı belirlendi. İşte Tanju Özcan'ın özel yetkisiyle belediyede işe alınan akrabaları ve bağlantıları:

YÖNETİM AİLEDE

Gülşen Gülener: Belediye şirketi yöneticisi (Özcan'ın dayısının oğlunun eşi).

Bahadır Acar: Belediye şirketi yöneticisi (Özcan'ın hanımının kuzeni).

Erkan Acar: Belediye şirketi çalışanı (Özcan'ın hanımının kuzeni).

Özgür Yıldız: Şirket ve sosyal tesisler müdürü (Özcan'ın avukatının yakını).

Ebru Yıldız: Memur (Bol Tur A.Ş. müdürü Özgür Yıldız'ın eşi).

Buse Özkan: Şirket yönetim kurulu üyesi (Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan'ın eşi).

Övgü Yılmaz: Halk Ekmek şirketi yöneticisi (İyi Parti eski meclis üyesi Ahmet Yılmaz'ın gelini).

Bilge Yönet: Avukat (Basın Yayın Müdürü Ergin Yönet'in eşi).

Ramazan Sezer: Çalışan (Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in kayınbiraderi).

Büşra Özcan: Yazı İşleri Müdür Vekili (CHP Belediye Meclis Üyesi Okay Özcan'ın eşi).

Nazlıcan Beykoz: Şirket personeli (CHP Belediye Meclis Üyesi Okay Özcan'ın kuzeni). Ayrıca 14 kişi daha Özcan'a yakın isimlerden oluşuyor.