Büyük aile sofrası Hatay’da kuruldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da AK Parti İl Teşkilatı'nın düzenlediği 'Yeni Evim İlk İftarım' programına katıldı. Yeni konutlarına yerleşen vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan ve sohbet eden Bakan Kurum, "Ben 6 Şubat depremlerinde bu şehrin sokaklarındaydım. O dimdik duran babaların gölgesinde çalıştım, gözyaşlarıyla dua eden annelerle sabahladım. Hatay'ın her sokağında acı vardı ama karamsarlık yoktu, hüzün vardı ama eğilmek yoktu. O gün kendime şunu söyledim: Yeniden diriliş kavramı bir şehir olsaydı o şehrin adı Hatay olurdu. 'Vatan sevdalısı' bir topluluğa isim olarak verilseydi, o ismin sahibi de Hataylılar olurdu" dedi. Kurum "Kendi memleketim olan Hatay için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Hatay'da yeni hikâyeler yazmaya, yeni yuvalarımızı yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.