Devletten kadınlara koruma kalkanı

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere ilişkin düzenlemeler 12'nci Yargı Paketi kapsamına alındı. Düzenleme kapsamında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'daki eksiklikler giderilecek. Düzenlemeler ile gerekli konularda yeni ceza artırımları olacak. Kadına yönelik suçlarda daha önce 'iyi hâl indirimi' kaldırılmıştı. Şimdi de haksız tahrik indiriminin sınırlandırılması gündemde. Örneğin bir suçlunun, 'Eşim beni aldatıyordu', "Komşum aldattığını söyledi' diye dayanaksız iddialarla haksız tahrik indirimden yararlanması mümkün olmayacak. İndirim ancak "aldatmanın somut delillerle kanıtlanması' halinde verilebilecek.