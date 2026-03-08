MHP’den 8 Mart’a özel program
MHP, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bugün Ankara'da "Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları" başlıklı etkinlik ve iftar programı düzenleyecek. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul yaptığı açıklamada, MHP için kadının, Batı'nın dar kalıplarına sığdırılamayacak kadar derin ve binlerce yıllık Türk devlet aklının, töresinin ve inancının merkezinde olduğunu belirtti. Yurdakul şunları kaydetti: "Tüm misafirlerimize, liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde tamamlanan, editörlüğünü yaptığım ve partimizin Türk kadınına dair ilmi pusulasını da yansıtan 'Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın' adlı kitabımızı takdim edeceğiz."