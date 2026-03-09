Ekrem İmamoğlu'ndan kürsü provokatörlüğü! "Seninle de görüşeceğiz Savcı Bey!" Parmak salladı, tehditler savurdu...
Yüzyılın vurgunu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların ortaya çıkarıldığı İBB eski başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davası başladı. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ilk gününde İmamoğlu'nun kürsü provokasyonuna mahkeme heyeti yanıtsız kalmadı. İmamoğlu'nun savcıya ve heyete parmak sallayarak tehditler savurduğu, Cumhuriyet savcısına parmak sallayarak, "Seninle de görüşeceğiz Savcı bey" dediği ortaya çıktı.
CHP'nin yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın ilk gününde tansiyon yükseldi. İmamoğlu'nun kürsü provokatörlüğüne müsaade vermeyen mahkeme heyeti ve duruşma savcısı CHP'nin yayın organlarınca hedef gösterildi ve savcının İmamoğlu'na parmak sallayıp bağırdığı yönünde haberler kamuoyuna lanse edildi.
Oysa gerçek tam tersi çıktı. İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmediğini ileri sürerek heyete yönelik ağır söylemlerde bulundu. Mahkeme başkanı, "Bu yargılamayı geldiğinizden beri sabote ediyorsunuz." diyerek duruma tepki gösterdi. Bu esnada duruşma salonunda slogan sesleri yükseldi. Ekrem İmamoğlu, heyete ve savcıya yönelik parmak sallayarak tehditler savurdu.
"SENİNLE HESAPLAŞACAĞIZ" TEHDİDİ
Görgü tanıklarının ve olay anına dair paylaşılanlara göre; duruşma salonundan ayrılmak üzere olan İmamoğlu, davanın savcısına dönerek parmak salladı. Tehditkar bir tavırla "Seninle de hesaplaşacağız Savcı bey!" diyen İmamoğlu'nun bu çıkışına karşılık Cumhuriyet Savcısının da "Haddini Bil!" diyerek karşılık verdiği öğrenildi.