Ekrem İmamoğlu'ndan kürsü provokatörlüğü! "Seninle de görüşeceğiz Savcı Bey!" Parmak salladı, tehditler savurdu...

Oysa gerçek tam tersi çıktı. İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmediğini ileri sürerek heyete yönelik ağır söylemlerde bulundu. Mahkeme başkanı, "Bu yargılamayı geldiğinizden beri sabote ediyorsunuz." diyerek duruma tepki gösterdi. Bu esnada duruşma salonunda slogan sesleri yükseldi. Ekrem İmamoğlu, heyete ve savcıya yönelik parmak sallayarak tehditler savurdu.

"SENİNLE HESAPLAŞACAĞIZ" TEHDİDİ

Görgü tanıklarının ve olay anına dair paylaşılanlara göre; duruşma salonundan ayrılmak üzere olan İmamoğlu, davanın savcısına dönerek parmak salladı. Tehditkar bir tavırla "Seninle de hesaplaşacağız Savcı bey!" diyen İmamoğlu'nun bu çıkışına karşılık Cumhuriyet Savcısının da "Haddini Bil!" diyerek karşılık verdiği öğrenildi.