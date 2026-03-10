Haberler

Ekrem İmamoğlu Adalet Bakanı ve mahkemeyi hedef aldı! "Bedelini siz ödersiniz..."

İBB yolsuzluk davası ikinci gününde görülmeye devam ediyor. Talepte bulunacağını söyleyerek söz alan tutuklu Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek, iddia makamı ve Turkuvaz Medya'yı hedef aldı. İmamoğlu, “Bedelini siz ödersiniz.” diyerek mahkemeyi tehdit etti.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 13:35 Son Güncelleme: 10 Mart 2026 13:50

Asrın yolsuzluğu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasından gün hesap günü. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılaması ikinci gününde devam ediyor. İlk gün kürsü provokasyonunda bulunan Ekrem İmamoğlu bugün ise sandalye krizi yaşadı. Kendisi için belirlenen yere oturmayı reddeden İmamoğlu duruşma düzenin sağlanmasına engel oldu.

"İDDİA MAKAMI YOK HÜKMÜNDEDİR" İddianame özetinin ardından Ekrem İmamoğlu söz aldı. Talepte bulunacağını söyleyen ancak savunma niteliğinde konuşma yaparak hedef gösteren İmamoğlu, "Bir iddia makamı var, bana göre yok hükmündedir. Bana göre suçludur. Ekrem İmamoğlu'nu dinlemiyorum demeniz size sorun yaratır. Caminin içinde miting yapanlar gibi miting yapmak gibi niyetim yok. İddianamenin başından beri konulan net tavır Türkiye'yi ele geçirme, CHP'yi ele geçirmek yani meselenin özü siyasidir." dedi.