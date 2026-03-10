SON DAKİKA… Asrın yolsuzluk davası başladı! Mahkeme Ekrem İmamoğlu’nun şovuna izin vermedi: Böyle bir usul yok!

Mahkeme başkanı önce tutuksuz sanıkların dinleneceğini açıkladı. İmamoğlu'nun avukatı "Ekrem bey selamlama konuşması yapmak istiyor" talebinde bulundu. Başkan bu talebi "Böyle bir usul yok" diyerek reddetti. İmamoğlu kürsüye gelince mahkeme başkanı "Ekrem İmamoğlu kafana göre kalkıp kürsüye gelip konuşamazsın" uyarısı yaptı. Uyarıya rağmen konuşmayı sürdüren İmamoğlu için zapta "kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek konuşmaya devam ettiği" kaydı düşüldü. Başkan ayrıca "Yerinize geçin" dedi.