SON DAKİKA… Asrın yolsuzluk davası başladı! Mahkeme Ekrem İmamoğlu’nun şovuna izin vermedi: Böyle bir usul yok!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi yolsuzluk ve rüşvet çarkı ile 161 milyar liralık kamu zararına yol açtı! Dün başlayan asrın yolsuzluk davasında 107'si tutuklu 407 sanık hakim karşısına çıktı. Hakkında 2 bin 352 yıla hapis istenen Ekrem İmamoğlu duruşmayı şova çevirmeye çalıştı. İmamoğlu’nun “selamlama konuşması” talebi mahkeme başkanı tarafından “Böyle bir usul yok” denilerek reddedilirken, başkan, “Kafanıza göre gelip konuşamazsınız” diyerek Ekrem İmamoğlu’na sert çıktı.
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 161 milyar liralık kamu zararına yol açtığı iddia edilen ve 143 eylemde rüşvet ile yolsuzluğun anlatıldığı davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılanmasına başlandı.
Eski belediye başkanı İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasının talep edildiği davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görüldü. Duruşma öncesinde jandarma ekipleri salon ve çevresinde güvenlik kontrolü yaptı.
UYARIYI DİNLEMEDİ
Ekrem İmamoğlu ile birlikte görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve avukatı Mehmet Pehlivan duruşmaya cezaevinden getirildi. Hüseyin Gün ve CHP Meclis Üyesi Baki Aydöner SEGBİS ile bağlandı. Selim İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, sanatçı Ercan Saatçi ve Ertan Yıldız da salonda yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu da duruşmayı izledi.