Türkiye düşmanı Michael Rubin’den skandal tehdit: Trafik verileri üzerinden Türkiye’yi hedef aldı
Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Yöneticisi olma suçundan cezaevinde bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2020 yılında dönemin ABD büyükelçisiyle “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi” projesini imzaladı. 5.1 milyon dolar hibe karşılığında İstanbul'un kritik verilerinin ABD'ye taşınmasının ardından FETÖ darbesini övmesinin yanı sıra her fırsatta Türkiye karşıtı açıklamalar yapan ABD'li Michael Rubin, trafik verileri üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Rubin, "İsrail’in, Tahran’daki trafik kameralarını hacklediği için tüm İranlı liderlerin ve generallerin nerede olduğunu bildiği iddia ediliyor. Aynı durumun İstanbul ve Ankara’da da geçerli olması muhtemeldir. gelecekte İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma olursa, hareketleri trafik kameraları tarafından takip edilen bu kişilerin ne kadar süre hayatta kalacağı düşünülüyor?" dedi.
ABD'li akademisyen ve FETÖ sevdalısı Michael Rubin bir kez daha Türkçe paylaşım yaparak Türkiye'yi hedef aldı. Daha önce ABD ve İsrail tarafından İran'a başlatılan saldırılar üzerinden Türkiye'yi işaret eden Rubin "Ankara 2036'da, Tahran 2026'daki gibi olacak mı?" ifadelerine yer verirken bu kez de trafik verileri üzerinden Türkiye'nin önemli isimlerini hedef aldı. Rubin'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'deki siyasetçilerin, askerî yetkililerin ve savunma sanayii çalışanlarının şehirlerdeki trafik kameraları üzerinden takip edilebileceğini ima ederek "Bir çatışma durumunda bu kişilerin dakikalar içinde hedef alınabileceğini" söyledi.
Rubin paylaşımında, "İsrail'in, Tahran'daki trafik kameralarını hacklediği için tüm İranlı liderlerin ve generallerin nerede olduğunu bildiği iddia ediliyor. Aynı durumun İstanbul ve Ankara'da da geçerli olması muhtemeldir. Şimdi soru şu: İsrail ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin, Hamas veya Hizbullah'ı desteklemeye ya da Kürtleri öldürmeye karışan Türk siyasetçilerin, drone fabrikası çalışanlarının, istihbarat görevlilerinin ve askerî yetkililerin nerede bulunduğuna dair bilgileri çeşitli Kürt partilerine sağlaması ne kadar sürecek? Eğer gelecekte İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma olursa, hareketleri trafik kameraları tarafından takip edilen bu kişilerin ne kadar süre hayatta kalacağı düşünülüyor? Bir dakika mı? Beş dakika mı? Muhtemelen daha uzun değil" ifadelerini kullandı.
Rubin paylaşımında İsrail'in Tahran'daki trafik kameralarını hackleyerek İranlı üst düzey isimlerin konumlarını belirlediğini öne sürerken, aynı durumun İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde de yaşanabileceğini ileri sürdü. Türkiye'nin savunma sanayiinde görev yapan mühendislerini, askerlerini ve bazı siyasetçileri hedef alan ifadeler kullanan Rubin, bu kişilerin hareketlerinin trafik sistemleri üzerinden takip edilebileceğini söyleyerek Türkiye'yi doğrudan hedef aldı.
SAVUNMA GÜCÜNÜ HEDEF ALDI
Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli savunma hamleleriyle elde ettiği başarıların ardından yapılan bu açıklama, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayii ve bağımsız teknoloji üretimiyle yerli İHA ve SİHA teknolojileriyle sahada dengeleri değiştiren Türkiye'nin savunma gücünü hedef alması büyük tepki çekti.