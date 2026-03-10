Türkiye düşmanı Michael Rubin’den skandal tehdit: Trafik verileri üzerinden Türkiye’yi hedef aldı

Türkiye'nin savunma sanayiinde görev yapan mühendislerini, askerlerini ve kritik görevlerde bulunan devlet yetkililerini hedef gösteren bu ifadeler sonrasında gözler 22 Eylül 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ABD arasında 5.1 milyon dolar hibe karşılığında imzalanan "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi" anlaşmasına çevrildi. Çıkar Amaçlı Suç Örgütü kurma iddiasıyla cezaevinde bulunan dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD'nin o dönem Türkiye Büyükelçisi David Satterfield ile birlikte İstanbul'un ulaşım verilerinin yönetimine ilişkin anlaşmayı imzalayarak projeyi büyük bir teknoloji hamlesi olarak kamuoyuna duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma kapsamında İstanbul'un trafik ve ulaşım verilerinin analizinde ABD merkezli teknoloji şirketi SAS Institute'nin yazılım altyapısının kullanılacağı açıklanmıştı. ABD'ye taşınan verilerin içerisinde vatandaşların hareketleri, yaya ve araç güzergâhları, araç plakaları, insanların hangi Wi-Fi ağlarına bağlandığı, hangi metro istasyonlarını kullandıkları, durak ve güzergah tercihleri gibi kişisel ve stratejik bilgiler anlık olarak takip edilebiliyor.

İSTANBUL'UN TÜM VERİLERİ ABD'DE

16 milyonluk İstanbul'un trafik kameraları, plaka tanıma sistemleri ve ulaşım verilerinin yabancı bir teknoloji altyapısı üzerinden analiz edilmesi Türkiye açısından ciddi bir güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi. Bu sistemler üzerinden şehirdeki araç hareketleri, plaka verileri ve toplu taşıma kullanımına ilişkin geniş kapsamlı veriler toplanabiliyor. Bir kişinin hangi saatlerde evden çıktığı, hangi güzergâhları kullandığı, hangi metro istasyonlarını tercih ettiği ve şehir içinde hangi bölgelerde bulunduğu gibi veriler bu tür sistemler üzerinden analiz edilebiliyor.

KRİTİK GÖREVLERDEKİ İSİMLER İÇİN GÜVENLİK RİSKİ

Şehir içi ulaşım ve trafik sistemleri üzerinden toplanan bu verilerin yalnızca trafik akışını değil, aynı zamanda insanların günlük hayatına ilişkin ayrıntılı hareket bilgilerini de ortaya koyabildiği biliniyor. Bu durum özellikle devletin kritik kurumlarında görev yapan kişiler açısından büyük önem taşıyor.

Orduda, emniyette, istihbaratta ve savunma sanayiinde çalışan isimlerin günlük hareketlerinin şehir altyapıları üzerinden izlenebilmesi ihtimali Türkiye'nin güvenliği açısından ciddi bir mesele olarak görülüyor. Askeriyede, emniyette, istihbaratta ve yüksek teknoloji şirketlerinde çalışan kritik görevlilerin günlük yaşamlarının da bu şekilde takip edilip kaydedildiği ifade ediliyor. Bu kişilerin işe gidiş gelişleri, evden çıkış saatleri, yemek ve çay molaları, spor ve yürüyüş rutinleri gibi hassas bilgileri de anlık olarak ABD tarafından kontrol ediliyor.

RUBİN'İN SÖZLERİ ANLAŞMAYI HATIRLATTI

Rubin'in Türkiye'yi doğrudan hedef alan açıklamalarında işaret ettiği nokta da tam olarak bu oldu. Türkiye'ye yönelik sert ifadeler kullanan Rubin, trafik kameraları üzerinden takip edilen kişilerin bir çatışma durumunda dakikalar içinde hedef alınabileceğini söyleyerek Türkiye'deki savunma sanayii çalışanlarını ve devlet görevlilerini açıkça hedef gösterdi. Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda elde ettiği başarılar ve yerli teknoloji hamleleri bazı çevreleri rahatsız etmeye devam ederken, Rubin'in sözleri bu rahatsızlığın açık bir dışa vurumu olarak değerlendirildi. Rubin'in Türkiye'yi hedef alan sözleri, İstanbul'un ulaşım ve trafik verilerinin yabancı teknoloji altyapıları üzerinden işlenmesi meselesini yeniden gündeme taşırken, Türkiye'nin veri egemenliği ve milli güvenliği açısından bu tür kritik sistemlerin kontrolünün İmamoğlu tarafından ABD'ye peşkeş çekilmesi bir kez daha tepkiye neden oldu.