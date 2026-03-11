Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten İBB davası hakkında açıklama: Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, İBB davasının canlı yayınlanmasına yönelik "Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Şu an mevzuatımızda canlı yayımlanmasına imkan yok" açıklamasını yaptı.