Bakan Güler Muş Hava Meydan Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muş Hava Meydan Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, daha sonra Muş Valiliğini ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin Vali Avni Çakır'dan bilgi aldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, askeri törenle karşılandığı Muş Hava Meydan Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.
