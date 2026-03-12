ABD/İsrail-İran savaşında 13.gün! Hürmüz Boğazı’ndaki denizci yaşadıklarını anlattı

  • Haberler
ABD/İsrail-İran arasında başlayan savaş 13.gününde de sürmeye devam ediyor. Taraflar her geçen gün şiddetin dozunu artırırken, İran Hürmüz Boğazı kararının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki Türk denizci Çağrı Kaynak, füzelerin havada uçuştuğu noktada yaşadıklarını anlattı.

ABD/İsrail-İran arasındaki savaş bölge devletleri de alarma geçirdi. 13 gündür bölge adeta ateş çemberine dönüşmüşken, taraflar birbirine saldırı ve misillemelerini sürdürüyor. İran'ın son olarak aldığı Hürmüz Boğazı kararının ardından taraflar birbirine daha sert çıkışmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda olan Türk denizci Çağrı Kaynak ise bölgede yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

"ÖZEL JETLERİN HAVALANDIĞINA ŞAHİT OLUYORUZ"

"Savaş başladığında Kuveyt Şuaybe Limanı'ndaydık, bombalamalar orada başladı. Şu an Dubai açıklarında talimat bekliyoruz. Dün gece saat 03.00 ile 06.00 arasında Patriot hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini, füzelerin havada uçuştuğunu gözlerimizle gördük. Dubai'den kaçışlar başladı; her iki dakikada bir özel jetlerin havalandığına şahit oluyoruz."

"ESKİ USUL YÖNTEMLERLE SEYREDİYORUZ"

Bölgedeki elektronik savaşın gemileri doğrudan etkilediğini belirten Kaynak, "GPS sistemleri arızalı olduğu için sinyal alamıyoruz, eski usul yöntemlerle seyrediyoruz. Telsiz bağlantıları çok kötü, uydu telefonları ve gemi interneti çalışmıyor. Ailelerimizle sadece kişisel internet bağlantımızla, kısıtlı imkanlarla haberleşebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"2-3 AY YETECEK KUMANYAMIZ KALDI"

Gemideki yaşam koşullarına değinen Kaynak, "Şirketimiz hemen aksiyon aldı, 2-3 ay yetecek kadar kumanyamız ve içme suyumuz mevcut. Ancak kullanım suyu tankımız küçük olduğu için ciddi bir kısıtlamaya gittik. Çamaşır ve duş için belirli günleri bekliyoruz, her şeyi tasarruflu kullanmak zorundayız" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI GÜVENLİ DEĞİL"

"Hürmüz Boğazı şu an hiç güvenli değil. Ukrayna-Rusya savaşından edindiğimiz tecrübeyle, serseri mayın tehlikesi bizi endişelendiriyor. Bazı ülkelerin İran'dan onay alarak boğazdan geçebildiğini duyuyoruz ama bu durum sadece onlara özel. Biz somut bir talimat almadan bu riski göze alıp ilerleyemeyiz. Şu aşamada bu durum bize özel bir güven sağlamıyor. Daha önce Hürmüz'den geçerken telsizden Müslüman personel olduğumuzu vurguluyorduk ancak şu an dini veya milli kimliklerin önemsendiği bir ortam yok. Sadece şirketimizden gelecek güvenli geçiş talimatını bekliyoruz."

