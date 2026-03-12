ABD/İsrail-İran savaşında 13.gün! Hürmüz Boğazı’ndaki denizci yaşadıklarını anlattı

Gemideki yaşam koşullarına değinen Kaynak, "Şirketimiz hemen aksiyon aldı, 2-3 ay yetecek kadar kumanyamız ve içme suyumuz mevcut. Ancak kullanım suyu tankımız küçük olduğu için ciddi bir kısıtlamaya gittik. Çamaşır ve duş için belirli günleri bekliyoruz, her şeyi tasarruflu kullanmak zorundayız" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI GÜVENLİ DEĞİL"

"Hürmüz Boğazı şu an hiç güvenli değil. Ukrayna-Rusya savaşından edindiğimiz tecrübeyle, serseri mayın tehlikesi bizi endişelendiriyor. Bazı ülkelerin İran'dan onay alarak boğazdan geçebildiğini duyuyoruz ama bu durum sadece onlara özel. Biz somut bir talimat almadan bu riski göze alıp ilerleyemeyiz. Şu aşamada bu durum bize özel bir güven sağlamıyor. Daha önce Hürmüz'den geçerken telsizden Müslüman personel olduğumuzu vurguluyorduk ancak şu an dini veya milli kimliklerin önemsendiği bir ortam yok. Sadece şirketimizden gelecek güvenli geçiş talimatını bekliyoruz."