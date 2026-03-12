ABD/İsrail-İran savaşında 13.gün! Hürmüz Boğazı’ndaki denizci yaşadıklarını anlattı
ABD/İsrail-İran arasında başlayan savaş 13.gününde de sürmeye devam ediyor. Taraflar her geçen gün şiddetin dozunu artırırken, İran Hürmüz Boğazı kararının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki Türk denizci Çağrı Kaynak, füzelerin havada uçuştuğu noktada yaşadıklarını anlattı.
ABD/İsrail-İran arasındaki savaş bölge devletleri de alarma geçirdi. 13 gündür bölge adeta ateş çemberine dönüşmüşken, taraflar birbirine saldırı ve misillemelerini sürdürüyor. İran'ın son olarak aldığı Hürmüz Boğazı kararının ardından taraflar birbirine daha sert çıkışmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda olan Türk denizci Çağrı Kaynak ise bölgede yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
"ÖZEL JETLERİN HAVALANDIĞINA ŞAHİT OLUYORUZ"
"Savaş başladığında Kuveyt Şuaybe Limanı'ndaydık, bombalamalar orada başladı. Şu an Dubai açıklarında talimat bekliyoruz. Dün gece saat 03.00 ile 06.00 arasında Patriot hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini, füzelerin havada uçuştuğunu gözlerimizle gördük. Dubai'den kaçışlar başladı; her iki dakikada bir özel jetlerin havalandığına şahit oluyoruz."
"ESKİ USUL YÖNTEMLERLE SEYREDİYORUZ"
Bölgedeki elektronik savaşın gemileri doğrudan etkilediğini belirten Kaynak, "GPS sistemleri arızalı olduğu için sinyal alamıyoruz, eski usul yöntemlerle seyrediyoruz. Telsiz bağlantıları çok kötü, uydu telefonları ve gemi interneti çalışmıyor. Ailelerimizle sadece kişisel internet bağlantımızla, kısıtlı imkanlarla haberleşebiliyoruz" ifadelerini kullandı.