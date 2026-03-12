Emine Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e verilen ödüle ilişkin paylaşım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Sekreteri Antonio Guterres'e verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün insanlığın ortak vicdanını güçlendiren, diyalog ve dayanışmayı büyüten bir sembol olarak dünyada barışa dair umutları çoğaltmasını diledi.